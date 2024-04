In tarda mattinata un uomo con il volto travisato da un passamontagna e armato di cacciavite ha tentato una rapina nell’ufficio postale centrale di Barletta, in corso Garibaldi. Dalle prime informazioni, pare che il malvivente abbia intimato ai dipendenti di consegnargli il denaro presente nelle casse ma sia stato costretto ad andare via a mani vuote. Sul posto, per le prime indagini, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.