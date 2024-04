Continua l’attività da parte dell’amministrazione comunale di Barletta finalizzata alla sistemazione dell’asfalto delle strade cittadine. Sono in via di realizzazione, infatti, i lavori di rifacimento definitivo del manto stradale di via Palestro e via Firenze mentre, a seguire, verranno interessate dal riposizionamento dell’asfalto Via Madonna della Croce, Via Barberini e Viale Marconi.

Sarà, inoltre, completato il posizionamento del nuovo manto in via Manfredi fino a via S.Samuele. Dopo la contestazione da parte degli uffici comunali di lavori già effettuati dall’impresa incaricata, sono in via di rifacimento gli interventi di posizionamento dell’asfalto in via Bonanno e via Boggiano. Si invita come sempre la cittadinanza ad affrontare con pazienza e buona volontà i disagi alla circolazione dovuti ai lavori in corso.