Mercoledì 24 aprile, alle 11.00, a Barletta, nel foyer del Teatro Curci sarà presentata la rassegna AZIONI IN DANZA del Comune di Barletta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e le iniziative in occasione della Giornata Mondiale della Danza.

Alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Barletta, ne parleranno Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese; Gemma di Tullio, responsabile programmazione danza e progetti regionali danza del TPP; Stefania D’Onofrio, coordinatrice Azioni in Danza; Mauro de Candia, coreografo.