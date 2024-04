Non si arresta l’azione di Bar.S.A. S.p.A. a contenimento soprattutto della popolazione di ditteri al fine di ottenere un ambiente più salubre su tutto il territorio cittadino. Le operazioni, già calendarizzate, partiranno dal 30 aprile 2024 e saranno reiterate anche nei mesi successivi. Di seguito il calendario diviso per le varie zone della città, esclusivamente per questa prima tornata di interventi.

Centro storico, Santa Maria, Santuario: Martedì 30 aprile;

Settefrati, Fiumara: Giovedì 2 maggio;

Patalini: Venerdì 3 maggio;

Borgovilla, Montaltino, la Boccuta: Sabato 4 maggio

Salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli gli interventi saranno effettuati dalle ore 00.30 alle ore 06.30.