Un incubo che si sta per materializzare. Il Barletta cede per 2-3 al Fasano e si avvicina alla retrocessione in Eccellenza. Per i biancorossi, reduci dall’ennesima disfatta, solo un “miracolo calcistico” ad Angri può evitare un epilogo sportivamente drammatico ma meritato dopo una stagione all’insegna delle promesse non mantenute. In barba a oltre 3mila abbonati.

Barletta(4-3-3): Guido(62’Bufano); Rizzo(31’Garofalo), Camilleri, Capone, Sepe; Fornaro, Basanisi, Mancarella(46’Ngom); Pulina(62’La Monica), Diaz, Caputo. A disposizione: Del Prete, Lippo, De Marco, Belladonna, La Monica. All.Ciullo

Fasano(3-5-2): Lazar; Lezzi, Aprile, Martellotta; Manfredi, Losavio(89’Pambianchi), Ganci, Barellini, Esposito; Persano(82’Dorato), Melillo(84’Battista). A disposizione: Semeraro, Caragnulo, Brignola, Di Lonardo, Battista, Lorenzo. All.Costantini

Arbitro: Esposito di Napoli

Reti: 19’Aprile, 42’Persano, 50’Diaz, 90+3’Dorato, 90+7’Basanisi

Note-Angoli: 4-7. Ammoniti: Basanisi, Diaz, Lezzi, Caputo. Recupero 3’, 11’

Primo Tempo

15’Prima chance Barletta. Angolo di Caputo, zampata di Basanisi che viene smorzata e favorisce l’intervento di Lazar.

19’Vantaggio Fasano. Respinta corta di Guido dopo una punizione di Melillo, sulla ribattuta Aprile non sbaglia.

24’Contatto dubbio nell’area del Fasano, ma Diaz viene ammonito per simulazione.

38’Tentativo per Losavio, blocca Guido.

42’0-2 Fasano. Errore di Garofalo, Melillo ne approfitta e serve Persano che non sbaglia a porta vuota.

45+3’Finisce 0-2 un penoso primo tempo del Barletta.

Secondo Tempo

46’Tiro-cross di Garofalo, palla fuori.

49’Colpo di testa di Pulina, blocca Lazar.

50’Gol Barletta. Angolo di Caputo, testa di Diaz ad anticipare Lazar e palla in rete.

52’Incornata di Ngom, tentativo che finisce a lato.

57’Svarione difensivo del Barletta, Losavio per poco non ne approfitta da buona posizione.

59’Incredibile chance per il Barletta. Punizione di Caputo, pasticcio di Lazar ma Camilleri non riesce a ribadire in rete da due passi.

64’Colpo di testa di Losavio, palla che colpisce la traversa. Ha la peggio Camilleri, vittima di uno scontro di gioco con Bufano. Tanta paura per il centrale biancorosso che si rialza tra gli applausi.

75’Rigore non concesso al Barletta per tocco di mano in area, clamorosa svista dell’arbitro.

90+3’Il tris del Fasano in contropiede con Dorato che non non sbaglia a tu per tu con Bufano. Difesa da horror quella biancorossa.

90+7’Gol Barletta con Basanisi che approfitta di una palla vagante in area e non sbaglia.

90+12’Finisce 2-3 tra Barletta e Fasano.

a cura di Giacomo Colaprice