«Carissimi lavoratori e lavoratrici,

La Festa dei Lavoratori, che oggi 1° maggio si celebra, mi permette di ringraziare tutti coloro i quali hanno lottato per condizioni di lavoro più tutelate e rispettose della dignità umana. Molto ancora bisogna fare sul tema del lavoro come ad esempio il rispetto della dignità delle lavoratrici affinchè ricevano la giusta retribuzione non inferiore a quella degli uomini, o come l’eliminazione della piaga del lavoro precario, sottopagato e “a nero”.

Senza lavoro non c’è giustizia sociale perchè il lavoro è dignità e crescita sociale e culturale

Il mio pensiero va particolarmente a chi lavorando assicura quotidianamente il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e a chi ha purtroppo perso la vita per assenza di sicurezza, mancanza di formazione adeguata e assistenza idonea. Non si può continuare a morire sul lavoro. E tutti dobbiamo impegnarci affinchè si interrompa strage dolorosa delle morti sul lavoro.

Un augurio a tutti i giovani affinchè trovino la piena soddisfazione professionale nella nostra città e non siano costretti ad emigrare impoverendo il tessuto sociale e produttivo. Questa è la vera partita da vincere per superare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro migliore per tutti.

Vi auguro una giornata di riposo per tutti voi e le vostre famiglie».