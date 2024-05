“La Società Italiana di Geologia Ambientale e Legambiente di Barletta al fine di promuovere una corretta gestione degli arenili, degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna presenti lungo la linea di costa, dalla spiaggia ai cordoni dunari caratterizzanti la litoranea di Ponente di Barletta a proseguire lungo la Strada detta delle Salinelle, sono stati promotori di una importante istanza presso la locale amministrazione comunale, formalizzata quale protocollo di intesa per il “Ripristino e Rinaturalizzazione dei Cordoni Dunari lungo la Litoranea di Ponente” (prot. Comune di Barletta n. 577 del 04/01/2024). Fra gli auspici del protocollo d’intesa, la proposta di dedicare una porzione pari ad almeno il 20% dell’ampiezza della spiaggia emersa a Ponente della città di Barletta al ripristino e rinaturalizzazione dei “Cordoni Dunari” promuovendo, unitamente alla municipalizzata addetta alla pulizia delle spiagge, interventi di minima lavorazione, raccolta manuale dei rifiuti e l’avvio di forme di gestione nell’ottica di una spiaggia ecologica, come da linee guida ISPRA”. Lo ha annunciato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

Un protocollo d’intesa per svolgere in sinergia tra amministrazione comunale e associazioni di protezione ambientale attività quali: l’educazione ambientale e divulgazione scientifica sulle aree di specifica competenza; la ricerca e il monitoraggio, in collaborazione con altre associazione ed Enti di ricerca, sugli aspetti geomorfologici, paesaggistici e naturali, floristici e faunistici, delle spiagge di Barletta e dei sistemi dunari; attività di disseminazione sulle azioni svolte congiuntamente.

“Fra le altre finalità del protocollo d’intesa: favorire procedure di gestione delle biomasse spiaggiate in ottemperanza alle Linee guida della Regione Puglia; Fornire elementi di conoscenza – ha continuato Fiore – per gli operatori addetti alle operazioni di pulizia delle spiagge e per i fruitori della costa in generale (bagnanti, orticoltori, gestori lidi balneari), affinché acquisiscano consapevolezza sul reale impatto che le risorse naturali e l’ambiente costiero subiscono a causa della intensa fruizione estiva, delle operazioni meccanizzate di pulizia delle spiagge (arature profonde);

– promuovere attività di tutela, recupero, restauro e valorizzazione delle aree di pregio naturalistico presenti lungo la costa, con attenzione particolare agli arenili. L’obiettivo è quindi chiaro, il ripristino delle dune originarie, oltre che delle vegetazioni tipiche dei Cordoni dunari, elementi che sembravano scomparsi lungo il litorale in questione in quanto aggredito dalle lavorazioni meccaniche con mezzi pesanti preparatorie alle varie stagioni balneari oltre che ad eventi e manifestazioni di massa, come i recenti concerti tenutisi nel 2019 e 2022. Certamente il ripristino delle dune costituirebbe un efficace sistema naturale di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici sulle locali coste sabbiose e favorirebbe una implementazione nell’estensione delle aree verdi pubbliche, come sta già avvenendo in una piccola area sperimentale sempre lungo lo stesso litorale. E finalmente il protocollo d’intesa è stato approvato con delibera di Giunta Comunale N.112 DEL 23/04/2024 dal titolo PROTOCOLLO D’INTESA AVENTE AD OGGETTO: RIPRISTINO E RINATURALIZZAZIONE DEI CORDONI DUNARI LUNGO LA LITORANEA DI PONENTE BARLETTA TRA IL COMUNE DI BARLETTA E LEGAMBIENTE CIRCOLO DI BARLETTA LA SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE (SIGEA) APS, ripagando le associazioni Legambiente e SIGEA-APS

dell’impegno profuso negli ultimi mesi, per non dire anni, a far comprendere, nel corso di numerosi eventi anche in pieno campo, ai cittadini l’importanza di una gestione diversa delle spiagge rispetto a quella “normale” che trasforma le spiagge in campi arati notevolmente esposti, a seguito della perdita della vegetazione e di fattori aggreganti quali biomasse spiaggiate e cementi naturali, all’erosione eolica con perdita irreversibile della risorsa principale: la Sabbia”.