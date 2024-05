Da semplice indiscrezione, a trattativa reale. Francesco Agnello, imprenditore campano di Torre Annunziata, punta a diventare il nuovo patron del Barletta 1922. Pare ci sia intesa totale con Mario Dimiccoli per la cessione totale delle quote societarie: mancherebbe solo l’ok dell’attuale presidente onorario del club biancorosso per procedere con la chiusura dell’operazione.