Si è tenuto presso la Lega Navale di Barletta il secondo appuntamento della serie di “Incontri con il territorio” promossi dal GAL-Terre di Mare, agenzia di sviluppo territoriale che ha il compito di sostenere e finanziare progetti legati alla pesca, alla cultura e al turismo della blue economy. A dare il benvenuto al comitato promotore, il presidente della Lega Navale Giuseppe Gambarrota che si è detto soddisfatto dell’iniziativa.

In tale incontro sono stati presentati molteplici interventi volti alla riqualificazione del territorio costiero che interesserà le città di Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo.

I progetti saranno legati in primis alla pesca e saranno rivolti a incentivare il consumo del pescato locale nelle mense scolastiche, a formare i ragazzi sulle attività connesse al mestiere della pesca e alla creazione di veri e propri Open Day che in un tempo medio-lungo possano garantire un ricambio generazionale del settore.

Particolare interesse è rivolto all’Ambiente: infatti si vuole promuovere l’utilizzo di cassette di plastica riciclabili per il pescato che possano essere riutilizzate a scapito di quelle di polistirolo che causano inquinamento e un notevole esborso economico per le imprese. Il GAL-Terre di Mare prevede inoltre di fortificare la sicurezza dei pescatori con la costruzione di una struttura di terra che fornisca efficaci dispositivi di protezione individuale (DPI).

“Dobbiamo far interessare nuovamente i ragazzi alla pesca – ha dichiarato Alina Maddaluno, membro attivo del GAL – coinvolgendoli nell’attività pratica di questo mestiere che ormai sta scomparendo. Importante sarà la formazione che faremo a tutti gli operatori del settore su vari temi che spazieranno dall’utilizzo di nuovi strumenti a nuovi ruoli con nuovi sbocchi occupazionali; è tempo che i pescatori ritornino ad essere al “timone” diventando protagonisti del territorio perché coinvolti in tutte le attività, anche turismo locale.”

Con la partecipazione della Lega Navale verranno inoltre create manifestazioni per giochi e attività sportive che comprenderanno sport come il kitesurf, dando la possibilità di cimentarsi a tutta la cittadinanza. Sul sito www.galterredimare.it è disponibile un questionario a risposta multipla a cui tutti possono rispondere liberamente riferendo il proprio pensiero per la gestione dello sviluppo del territorio.