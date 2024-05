Il Punto di Facilitazione Digitale di via Zanardelli n. 3 sarà chiuso al pubblico lunedì 13 e martedì 14 maggio 2024. L’Amministrazione comunale, scusandosi per gli eventuali disagi, ricorda ai cittadini che potranno comunque rivolgersi ai Punti di Facilitazione attivi presso i Servizi Sociali in piazza Aldo Moro n. 16 e presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Corso Vittorio Emanuele II, 94. Di seguito i contatti.

1) SERVIZI SOCIALI (terzo piano)

Piazza A. Moro, 16

Tel. 0883/516734

Mail. [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14

Facilitatrice: Alessia Patruno.

2) URP (Palazzo di città, piano terra)

Corso Vittorio Emanuele II, 94

Tel. 3792866989

Mail. [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14

Facilitatore: Sabino Metta