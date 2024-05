Si è conclusa a Barletta “PensieriAut”, la seconda edizione della chiamata alle arti in nome di Peppino Impastato. L’evento, il cui nome si ispira alla famosa radio-Aut da lui fondata, quest’anno è appunto dedicato alla tutela di un diritto fondamentale della nostra costituzione, la libertà di espressione. Un cammino iniziato con l’affissione sabato 4 maggio al Parco dell’Umanità di un cartellone bianco e l’invito a lasciare un proprio pensiero libero.

Decine e decine di messaggi a favore della pace, dell’amore verso gli animali, contro la violenza sulle donne, per un amato o un’amata, impronte di mani e anche qualche tifo verso la squadra del cuore, sono stati lasciati da altrettante persone, per farsi sentire e far comprendere che la voglia di esprimersi in questa città è tanta.

Un cammino continuato nella giornata conclusiva, il 9 maggio, giorno in cui Peppino Impastato fu barbaramente ucciso da una mafia che aveva paura della potenza di un singolo, grande Uomo. Un pomeriggio animato dalle esibizioni artistiche di scuole, liberi cittadini, volontari di Libera e artisti. In collaborazione con Arci Cafiero e Cgil, presente con un banchetto per la raccolta firme a favore di una maggiore tutela dei diritti sul posto di lavoro, Libera contro le mafie è riuscita nell’intento di portare nel Parco dell’Umanità i valori della legalità, della difesa dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra costituzione, gioia e voglia di esprimersi. Cuore pulsante dei nuovi quartieri nati ai confini della nostra città il parco merita di diventare anche teatro di eventi culturali e non.

Un grazie particolare va alle scuole medie Renato Moro e De Nittis e ai loro splendidi ragazzi, i primi che con la canzone “I cento passi” dei Modena City Ramblers, hanno coinvolto tutti i presenti, e i secondi che hanno realizzato un magnifico collage dedicato alla legalità.