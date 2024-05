Ancora sfumature partenopee nell’itinerario del “Maggio dei libri” di Barletta.

Mercoledì 15 Maggio, alle ore 18, nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello, Nicolò Carnimeo presenterà il suo libro “La nave di fuoco. Francesco Caracciolo l’ammiraglio che donò il caffè a Napoli”, edito da Mursia.

L’incontro con l’autore (docente universitario di Diritto della navigazione e dei trasporti, nonché esperto di nautica e di letteratura del mare), a cura della giornalista Lucia Schinzano, si realizza in collaborazione con l’Associazione “Lettidipiacere” e il Presidio del Libro di Barletta. Ingresso libero.

In linea sinottica, Francesco Caracciolo è uno tra i più grandi uomini di mare italiani che la storia ricordi, l’unico a mettere sotto scacco la flotta inglese di Horatio Nelson. Nelle pagine del volume si racconta un’avventura giovanile che cambiò il suo destino e quello di Napoli, la sua città natale, descritta da Nicolò Carnimeo in tutta la sua magia e bellezza. Tra la capitale del Regno dei Borbone e Algeri si snoda una vicenda che ha per protagonista il caffè, anzi la migliore miscela di caffè mai esistita. Perché Napoli ne è diventata l’indiscussa capitale?

In un racconto che unisce una fedele ricostruzione storica a una narrazione ricca di intrighi e colpi di scena – è chiosato – sarà proprio Caracciolo a portare nella città partenopea il prezioso chicco di Arabica che rappresenta il risveglio, l’avvio dell’epoca dei Lumi e il possibile incontro tra Oriente e Occidente.

“Il Maggio dei libri”, contraddistinto dallo slogan “Se leggi ti lib(e)ri” è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione Italiana Biblioteche. Il programma completo patrocinato dal Comune di Barletta con la supervisione della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”:

https://www.comune.barletta.bt.it//download/allegati/286/241291554111O__OProgrammaMaggiodeiLibri2024.pdf