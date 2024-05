Anche la Bat sarà rappresentata nella squadra di giornalisti che guiderà Assostampa Puglia nel nuovo mandato. Il nono congresso regionale ha eletto a presidente del sindacato dei giornalisti pugliesi Vito Fadiguso, che succede a Bepi Martellotta. Nel consiglio direttivo sono state elette le barlettane Floriana Tolve per i professionali e Luciana Doronzo per i collaboratori, con quest’ultima che farà parte anche della giunta esecutiva. L’andriese Aldo Losito (in foto) sarà, invece, il segretario di Assostampa per la provincia Bat. Nel collegio dei probiviri, infine, ci sarà l’andriese Pinuccio Pomo per i collaboratori.

Il congresso ha discusso ampiamente di precariato, delle sfide legate all’intelligenza artificiale, e della necessità di intervenire per arginare la crisi del mondo dell’editoria pugliese, approvando all’unanimità una mozione su questi temi.