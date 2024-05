“Quando riapre il sottovia di via Andria? Lo scorso 4 maggio, con un comunicato ufficiale, l’amministrazione comunale informava la cittadinanza della chiusura fino al 15 maggio del sottovia di Via Andria per lavori di installazione delle pompe di sollevamento idrico con sistema di tele allertamento. Oggi, 21 maggio, il sottovia è ancora chiuso e nonostante il ritardo nessuno da palazzo di città ha avuto il buon senso di informare la cittadinanza”. Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Alla luce di questo silenzio e di questa reticenza, ben distanti dalle sfavillanti sfilate di consiglieri e assessori che hanno caratterizzato l’inaugurazione dell’opera, abbiamo presentato una domanda di attualità nella quale chiediamo di conoscere i motivi di tale ritardo e l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori con la data certa della riapertura del sottovia”.

“Sapevamo che l’apertura del sottovia con soluzioni provvisorie avrebbe comportato disagi nel breve termine e purtroppo ciò che temevamo sta puntualmente avvenendo. Proprio in virtù di questo – concludono i dem – è opportuno dare ai cittadini un’informazione chiara e precisa, senza silenzi e omissioni”.