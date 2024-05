Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, ha ricevuto nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, il Console Generale della Repubblica Algerina democratica e popolare a Napoli Chaouki Chemmam. L’incontro, in un clima di grande cordialità, è stato utile ad approfondire le proficue relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi, nonché per un’analisi sulla comunità algerina presente in provincia, che nel 2023 ha registrato la presenza di 300 cittadini, oltre la metà di quelli presenti nell’intero territorio pugliese.

L’incontro si è concluso con l’impegno a rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, anche favorendo futuri momenti di condivisione.