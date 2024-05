Si chiama “Cara maestra” ed è il concorso scolastico grafico-pittorico e di scrittura al quale hanno preso parte tutti gli alunni dell’istituto scolastico comprensivo Modugno-Moro di Barletta. Sabato 25 maggio alle 17 il teatro Curci ospiterà l’evento di premiazione del concorso, che come tema centrale ha il ruolo dell’insegnante e quanto ogni alunno sia legato a questa figura. L’evento è in memoria della maestra Giovanna Laforgia, che per molti anni ha che ha lavorato nell’istituto. Proprio con alcuni alunni di quella scuola la Laforgia ha partecipato per molti anni ad alcune edizioni di un concorso teatrale, vinto più volte alle fasi finali in Sicilia. Due di questi alunni facevano parte all’epoca di una compagnia teatrale. Successivamente hanno intrapreso la carriera artistica e oggi sono attori con grandi esperienze nel mondo del cinema e del teatro: Michele Ragno e Sabino Rociola, che presenteranno proprio l’evento del 25 maggio.

Oltre ai bambini premiati, all’evento interverranno ex colleghe della maestra Laforgia e alcuni suoi ex alunni, per testimoniare quanto il ruolo dell’insegnante sia stato fondamentale per la loro crescita umana e per le loro affermazioni professionali. Un ringraziamento speciale dagli organizzatori va alla dirigente dell’Istituto comprensivo, la dottoressa Lucia Riefolo, e a tutti gli sponsor che hanno permesso l’organizzazione dell’evento.