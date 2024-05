Con Circolare nr. 2529 del 14.03.2024, relativa al Decreto 21 maggio 2020, n. 71, riguardante il “Regolamento per l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e dei reati di genere e alle famiglie affidatarie” il Ministero dell’Interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti- ha pubblicato l’Avviso inerente l’erogazione di borse di studio per l’anno scolastico e accademico 2024/2025 in favore degli orfani di crimini domestici e orfani di madre per omicidio a seguito dei delitti di cui agli artt.609 bis e 609 octies.

L’istanza va presentata presso gli uffici della Prefettura della Provincia di residenza entro il 28/02/2025, corredata dalla documentazione prevista dall’Avviso.