Sono stati in quattro ad aderire all’edizione 2024 del progetto “La Notte dei Santuari”. Sono i santuari Madonna di Fatima in Trani, Immacolata in Barletta, Basilica Concattedrale San Pietro/Santuario dell’Addolorata in Bisceglie, Beata Maria Vergine di Loreto in Trinitapoli.

L’iniziativa è stata promossa dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani, unitamente all’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI e all’Ufficio nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, che propongono anche per quest’anno l’iniziativa de “La Notte dei Santuari”, appuntamento annuale dal 2019.

E’ un segno di vicinanza di tutte le comunità territoriali nei confronti dei Santuari che costituiscono sempre un riferimento costante nelle diocesi. Quest’anno il titolo “Una grande sinfonia di preghiera” si collega alla volontà del Santo Padre di dedicare il 2024 alla Preghiera in preparazione al Giubileo del 2025.

Info: https://turismo.chiesacattolica.it/notte-dei-santuari-2024

A coordinare il progetto in diocesi è l’Ufficio diocesano nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport.

Ecco, nel dettaglio, il programma relativo alla Parrocchia Immacolata.

Barletta – Santuario Parrocchia Immacolata