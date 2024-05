È pubblicato all’Albo Pretorio comunale di Barletta l’Avviso pubblico per una proposta di progetto finalizzata alla realizzazione del “Villaggio di Babbo Natale” all’interno del Castello da realizzarsi nel periodo compreso dall’11/11/2024 al 20/01/2025.

L’iniziativa dovrà concretizzarsi attraverso la realizzazione di attività descritte nell’Avviso Pubblico presso i giardini del Castello, piazza d’armi e sotterranei pavimentati.

Possono partecipare all’Avviso i seguenti soggetti, sia singolarmente sia in forma associata:

Associazioni di categoria degli operatori del settore commercio;

imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi);

enti, associazioni o fondazioni operanti nel settore dell’organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacolo.

Il/I soggetto/i proponente/i, al momento della presentazione della domanda, deve/devono essere in possesso dei requisiti morali stabiliti per legge (art. 94 e 95 del d. Lgs. 36/2023) e nei suoi/loro confronti non devono sussistere cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159 del 06.09.2011.

La proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione (allegato “A”), deve essere inviata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 10/07/2024 mediante il portale “Appalti&Contratti”, e presentata a far data dal 30/05/2024.

Saranno escluse le domande pervenute oltre la data e l’ora di scadenza di presentazione; mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione; non rispondenti ai requisiti di ammissibilità nonché quelle prive di firma.