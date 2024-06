Monta la protesta dei cittadini a Barletta dove, questa mattina, è in corso l’installazione di un velivolo militare sul rondò tra via Regina Margherita e via Foggia. “In questo periodo di guerra era proprio il caso”, si chiedono i barlettani sui social, già pronti a mobilitarsi in flash mob posizionando al centro una grande bandiera della pace.

La storia del velivolo 3-330, un biposto T-33A Air Force con Serial 55-3030, inserito un tempo nel programma MDAP di aiuti militari degli Stati Uniti per sostenere i propri alleati durante la guerra fredda, fu acquisito dall’amministrazione guidata da Cosimo Cannito nel febbraio 2021 e avrebbe rappresentato un “chiaro riferimento all’importanza strategica della città di Barletta durante la seconda guerra mondiale”.

L’amministrazione spiegò, in quella occasione, che nelle cartine militari estere – in particolari Americane ed Inglese, “riportano nell’agro di Barletta lungo l’attuale via Canosa una pista di partenza di caccia, denominata ‘Vincenzo air field’, dalla quale partirono le flotte aeree degli alleati che durante la seconda guerra mondiale liberarono la nostra e molte altre nazioni. Purtroppo, tale attenzione storica è posta dalle testate straniere ma mai da quelle italiane. Il territorio barlettano, quindi, ha dato un contributo decisivo alla liberazione ed è bene che la nostra città ne abbia memoria”.

Il velivolo fu consegnato alla città, in prestito dall’aeronautica per cinque anni, e posizionato all’interno della municipalizzata Bar.s.a., dov’è rimasto “parcheggiato” fino a questa mattina.