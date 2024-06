Il Settore Welfare, Servizi scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che è possibile inoltrare domanda per l’ammissione ai Servizi di Asilo Nido Comunale e dei privati convenzionati con questo Comune per l’anno educativo 2024/2025. Il Servizio è previsto tra gli interventi dell’Amministrazione Comunale programmati nel V Piano Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta ed è un servizio educativo e sociale aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che si inquadra in una politica per la prima infanzia qualificata e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. L’Asilo Nido costituisce un valido servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie quale strumento e supporto di una migliore organizzazione familiare. Questa Civica Amministrazione, oltre ad aver potenziato il Servizio con un maggior numero di posti disponibili presso le seguenti sedi:

Asilo Nido Comunale, sito in via G. D’Annunzio 1 – posti da assegnare n. 57;

– posti da assegnare n. 57; Asilo Nido Convenzionato “Spirito Santo”, sito in via Di Vagno, 1 – posti da assegnare n. 60;

– posti da assegnare n. 60; Asilo Nido Convenzionato “San Giuseppe”, sito in Piazza Plebiscito, 34 – posti da assegnare n. 23;

ha predisposto di uniformare gli orari e i tempi di apertura di tutti i nidi pubblici e privati convenzionati, che saranno aperti dal 01 settembre al 31 luglio, secondo un calendario annualmente approvato e con il seguente tempo di servizio:

Dal lunedì al venerdì:

A) Tempo lungo ore 7,30 – 16,30 con mensa uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30; B) Tempo normale ore 7,30 – 14,30 con mensa uscita dalle ore 14,00 alle ore 14,30; C) Tempo corto antimeridiano ore 7,30 – 12,30 senza mensa uscita dalle ore 12,00 alle ore 12,30; D) Tempo corto pomeridiano ore 11,30 – 16,30 senza mensa uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30.

Il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.