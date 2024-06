«Un momento importante, condiviso con le sigle sindacali della nostra azienda, un passaggio significativo per tutti i nostri professionisti». La Direzione della Asl Bt ha siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale del personale del comparto Sanità: sono inclusi i ruoli amministrativo, tecnico, professionale, sanitario e socio-sanitario. Per il comparto sanità sono stati previsti 59 incarichi di funzione organizzativa, 103 incarichi di funzione professionale e 15 incarichi per gli operatori sanitari. Per il comparto PTA (professionale, tecnica e amministrativa) sono stati previsti 12 incarichi organizzativi e 31 professionali per funzionari, 4 per gli assistenti e 2 per gli operatori.

«La riorganizzazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale è funzionale alla nuova organizzazione aziendale, uno strumento di valorizzazione delle professionalità aziendali a vantaggio della qualità dei servizi – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – è il risultato di un lavoro di confronto e stretta collaborazione con tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie».