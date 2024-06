Cannito va alla guerra! Tutti noi crediamo che i soldi pubblici debbano essere spesi per migliorare la vita di una comunità. Ma dalle parti dell’ amministratore Cannito non la pensano allo stesso modo, anzi credono che i soldi pubblici possono essere letteralmente buttati per operazioni di propaganda bellica. Perché l’installazione di un aereo militare sulla rotonda di via Foggia rappresenta proprio questo». Lo scrivono i rappresentanti del Collettivo Exit.

«Mentre da ormai due anni alle porte dell’Europa infuria una guerra che rischia di travolgere l’intero continente, il sindaco Cannito e la sua maggioranza di centro-destra non hanno di meglio da proporre alla città che un aereo da guerra in bella mostra. Se proprio il sindaco Cannito e la sua maggioranza hanno la necessità di soddisfare i propri pruriti bellicisti possono benissimo pagare di tasca propria questa operazione e installare l’aereo nelle loro ville al mare o in campagna».