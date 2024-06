Una serata dedicata alla bellezza che non ha età. È quella organizzata a Barletta, in occasione della selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma” e “Miss Nonna Italiana” 2024.

Protagoniste, quindici bellissime mamme, impegnate in una serie di performance, in grado di far venire fuori tutta la loro personalità. Dalle sfilate in passerella, alle esibizioni di danza e canto, passando poi per esercizi ginnici, illustrazioni di ricette gastronomiche e simpatiche prove creative ed artistiche. Un evento organizzato dall’associazione Glamour e Spettacolo e presentato dalla bravissima Lucia Dipaola.

A valutare la bravura delle mamme, una giuria presieduta dal noto attore e regista Gilles Rocca, che ha premiato le splendide concorrenti in gara, suddivise in quattro diverse categorie.

Il titolo di “Miss Mamma Italiana” (fascia d’età compresa tra i 25 e i 45 anni) è andato alla barlettana Angelica Antolini, 30enne e madre di tre bambini. Il premio di “Miss Mamma Gold”, riservato alle mamme dai 46 ai 55 anni, se lo è aggiudicato invece Paola Dambra, 48 anni, anche lei di Barletta. Ad Ambra Stellacci, 62enne bitontina, è andata invece la fascia di “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle donne con più di 56 anni. Il quarto premio, di “Miss Nonna Italiana” lo ha conquistato infine Rosa Stringano, 55enne di Modugno.

Ospiti d’onore, le madrine di “Miss Mamma Italiana”, vincitrici della fascia nazionale del concorso, che ha anche una finalità sociale: quello di sostenere l’Associazione “Arianne” Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica e invalidante, ancora poco conosciuta, che solo in Italia colpisce 4 milioni di donne, fin dalla adolescenza.