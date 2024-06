“La vicenda relativa al velivolo militare collocato in via Foggia merita un approfondimento meticoloso circa i costi e l’opportunità dell’operazione in sè. Per non dimenticare vale la pena ricordare che ne avevamo già parlato nei mesi scorsi chiedendoci perché il simulacro fosse stato abbandonato per anni in un deposito dedicato ai rifiuti senza alcun rispetto per l’aeronautica, mentre oggi ci chiediamo come si sia arrivati alla collocazione e perché proprio lì, con forti dubbi sulla necessità di farlo e sulla sicurezza. Sicuramente nei prossimi giorni saremo più precisi su tutto. Intanto, ciò che emerge in maniera preponderante è la solita approssimazione dell’amministrazione Cannito accompagnata da una comunicazione imbarazzante”. Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Presentarsi di punto in bianco, senza alcun preavviso, in un placido sabato mattina di fine primavera per collocare un aereo militare in una delle arterie nevralgiche della città senza un minimo preavviso non è stata sicuramente una buona idea. Ancor meno buona – commentano i dem – è stata la trovata escogitata per motivare l’operazione. È qui che emergono tutti i limiti e l’approssimazione di chi dovrebbe occuparsi della comunicazione istituzionale ed invece, forse, è preso da mille altre cose. Sì, sarà forse per i mille pensieri a cui deve far fronte che il social media manager e comunicatore del comune di Barletta ha apposto un noto marchio di abbigliamento (peraltro soggetto a copyright) sulla grafica con la quale ha accompagnato la nota del sindaco sostituendolo a quello realmente appartenente all’aeronautica militare”.

“Si tratta di un errore grossolano e offensivo per il valore della comunicazione istituzionale, un errore che rappresenta il manifesto dell’amministrazione Cannito: sbadata, disorganizzata e irrispettosa. Nei prossimi giorni – concludono i dem – torneremo sull’argomento, nel frattempo il “comunicatore” corregga e si dimetta”.