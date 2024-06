Con l’arrivo dell’estate, trovare l’accessorio perfetto che coniughi stile e funzionalità diventa essenziale. Gli occhiali da sole di lusso rappresentano un elemento fondamentale per chi desidera esprimere eleganza e personalità, e Cartier, con la sua tradizione secolare di savoir-faire e design creativo, continua a essere un punto di riferimento nel panorama dell’eyewear di alta gamma.

Cartier, celebre per le sue creazioni di gioielleria e orologeria, propone anche una selezione di occhiali che riflettono l’essenza del marchio. Le collezioni Première de Cartier, Santos de Cartier e Signature C de Cartier sono veri e propri simboli di lusso e raffinatezza.

Première de Cartier: Questa collezione si distingue per l’uso di materiali pregiati come il legno e il corno, combinati con dettagli preziosi che richiamano le tecniche artigianali della Maison. Gli occhiali Première de Cartier sono perfetti per chi cerca un accessorio distintivo, capace di elevare qualsiasi look estivo.

Santos de Cartier: Ispirata all’iconico orologio Santos, questa collezione è caratterizzata da un design robusto e maschile, con elementi in metallo che richiamano le viti della cassa dell’orologio. Gli occhiali Santos de Cartier sono ideali per chi desidera un look audace e sofisticato.

Signature C de Cartier: Con il suo stile elegante e senza tempo, questa collezione è pensata per chi ama i dettagli raffinati. Le montature presentano il celebre monogramma “C” di Cartier, simbolo di distinzione e classe. Perfetti per ogni occasione, gli occhiali Signature C de Cartier aggiungono un tocco di lusso discreto.

Per l’estate, le tendenze degli occhiali da sole di lusso si concentrano su alcune caratteristiche chiave:

Colori Audaci e Traslucidi: Le tonalità vivaci e le lenti colorate traslucide sono un must per questa stagione. Cartier non delude, offrendo una gamma di colori che spaziano dal blu zaffiro al verde smeraldo, passando per il rosso rubino, perfetti per aggiungere un tocco di vivacità ai look estivi.

Forme Oversize e Retro: Le forme oversize e le montature ispirate agli anni ’70 e ’80 continuano a dominare le tendenze. Cartier reinterpreta queste forme classiche con un tocco moderno, utilizzando materiali di alta qualità e dettagli raffinati.

Dettagli Preziosi: Elementi decorativi come le finiture dorate, gli inserti in madreperla e i dettagli in legno o corno aggiungono un tocco di lusso ineguagliabile. Questi dettagli non solo esaltano l’estetica degli occhiali, ma ne sottolineano anche l’artigianalità.

