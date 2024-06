“La visita del ministro dell’Ambiente al porto di Barletta è stata una passerella inutile e priva di contenuti. Le problematiche del porto vanno affrontate in maniera concreta e non con dichiarazioni vacue e distanti da ciò che realmente sta accadendo”. Così i consiglieri comunali del Partito Democratico Rosa Cascella, Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Apprendiamo – affermano i dem – che il Ministro, accolto dal senatore Damiani, ha fatto visita al porto per affrontare le tematiche relative a lavori come l’allungamento dei moli foranei e del dragaggio. Bene, abbiamo alcuni interrogativi da porre”.

“Per quanto riguarda l’allungamento dei moli – puntualizzano i consiglieri – ci chiediamo se il Ministro sia stato informato dal Presidente dell’Autorità portuale che, per iniziare i lavori, occorrono tra i 13 e i 18 milioni di euro.”

“E chissà – aggiungono i dem – se il Ministro sia stato informato dal Senatore Damiani che se ad oggi il dragaggio è partito e sono stati rimossi i sedimenti non contaminati è solo ed esclusivamente grazie ad un finanziamento regionale e grazie all’attenzione costante della Regione Puglia e del consigliere regionale del territorio, Filippo Caracciolo. Probabilmente, il Ministro non sarà stato informato ma, giacché ci siamo, gli facciamo presente che qualora dovesse tornare dopo la stagione balneare, potrebbe darci una mano a smaltire i sedimenti contaminati e, magari, sollecitare l’Autorità portuale al sospirato collaudo della cassa di colmata di Taranto destinata ad accoglierli e ancora, dopo anni, non disponibile”.

“I cittadini – concludono i dem – hanno bisogno di fatti concreti e non di inutili e vuote passerelle”.