Il Settore Welfare rende noto che è stato pubblicato sul BURP n. 44 del 30/05/2024, l’Avviso Pubblico per l’accesso al “Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani non autosufficienti e persone con disabilità” seconda annualità 2024/2025 del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

💡 Obiettivi:

– Potenziare e migliorare l’accesso ai servizi socio assistenziali e riabilitativi.

– Promuovere la vita indipendente delle persone disabili e/o non autosufficienti e degli anziani fragili.

– Monitorare il “GAP di genere”.

🔸 Beneficiari:

Nuclei familiari con persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti o in condizione di fragilità/isolamento sociale, residenti in Puglia.

🕒 Tempistiche e modalità di presentazione:

La finestra temporale per l’accesso al buono servizio sarà aperta dalle ore 12.00 del 3 giugno 2024 fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2024. Ogni utente potrà richiedere un buono servizio della durata massima di 12 mensilità nello specifico dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

📄 Requisiti:

– Credenziali SPID di livello 2.

– Attestazione ISEE Ordinario e Ristretto in corso di validità.

– Completamento dell’Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.

🔗 Domanda online:

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente online alla seguente pagina web ->

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001

Attraverso il Buono servizio, le famiglie potranno richiedere l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta:

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (in precedenza art. 60 del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 5/2019)

Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (in precedenza art. 60 ter del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 4/2019)

Centro diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005

Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)

Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello

Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: recapito telefonico 0883/516743-758 indirizzo mail [email protected]