In merito alla sentenza emessa dal T.A.R. Puglia – sede di Bari, relativa all’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di Corso Vittorio Emanuele nelle giornate del sabato, domenica e giorni festivi, l’Amministrazione Comunale di Barletta intende chiarire quanto segue.

Il Tribunale Amministrativo, adito da alcuni commercianti della zona, interessati al mantenimento dell’apertura al traffico veicolare, ha annullato l’ordinanza n. 17446 dell’01.03.2024 e n. 23743 del 22.03.2024, facendo, comunque, salvi – si legge nel dispositivo – gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.

Tanto premesso, nell’esercizio della legittima potestà di decidere in merito alla gestione degli spazi pubblici nell’interesse della collettività, si comunica che rimane assolutamente prioritaria la volontà di questa Amministrazione Comunale di continuare a tenere chiuso al traffico il corso e di attuare ogni iniziativa utile a salvaguardare i cittadini i quali, senza dubbio alcuno, hanno interesse a fruire di Corso Vittorio Emanuele in condizioni di sicurezza e serenità . Questi cittadini, bambini, mamme con passeggini, anziani, famiglie intere, e molte altre attività commerciali insistenti sullo stesso corso hanno apprezzato l’iniziativa della chiusura del sabato e domenica del Corso Vittorio Emanuele, così come avviene in molte altre città della Penisola, ed è nell’interesse di questi che saranno adottati gli ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale, proprio come – si ribadisce – statuito dal Giudice Amministrativo.