“Ci siamo, finalmente. A metà della prossima settimana il ponte sul tratto di Barletta del canale Ciappetta-Camaggio sarà aperto alla circolazione”. Così il consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo.

“Dopo anni di lungaggini burocratiche e varie vicissitudini siamo finalmente arrivati alla conclusione dei lavori. A metà della settimana prossima – spiega Caracciolo – sarà aperta al traffico l’asta principale ripristinando la normale viabilità tra Andria e Barletta. Contestualmente – prosegue il consigliere regionale – l’Anas procederà con: la rimozione delle rotonde provvisorie, il completamento dei guardrail e la bitumazione di tratti come la rampa dell’uscita Barletta centro della SS 16 bis e della complanare nord. Questi lavori saranno completati entro fine mese e garantiranno una fruizione migliore ed in totale sicurezza dell’intero tratto stradale”.

“Appaltati dall’Anas per circa 6 milioni di euro i lavori di ricostruzione del ponte su Ciappetta-Camaggio portano alla riduzione del rischio idrogeologico esistente in quella zona con grandi vantaggi non solo per la viabilità, ma anche per le aziende circostanti. Sono orgoglioso – conclude Caracciolo – di aver contribuito a portare a compimento un’opera fondamentale per tutto il nostro territorio”.