Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito comunica che sono stati ordinati i lavori di riparazione e di manutenzione delle giostrine presenti all’interno dei Giardini del Castello e dei parchi di via Chieffi, dell’Umanità e Pietro Mennea. Saranno inoltre aggiunti una serie di nuovi giochi particolarmente apprezzati dai bambini come i Twin parrot, Scivolo Polpo, Torre soffio, Gruppo arancia ecc..

L’appalto è stato affidato alla ditta Dettagli Urbani di Putignano con una spesa complessiva di €26.765.

L’azienda incaricata ha comunicato che i lavori inizieranno non appena verrà in possesso della fornitura dei giochi richiesti e dei pezzi di ricambio.

“Con questi lavori – ha commentato il Sindaco Cannito – siamo in grado di garantire l’utilizzo delle giostrine sia in un’ottica di massima sicurezza e protezione che di gioco e serenità per i nostri bambini e i loro genitori. Mi appello, infine, a tutti affinchè ne abbiamo cura e rispetto evitando di vandalizzarli”.