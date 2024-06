Il Settore Welfare, Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 460 del 28/05/2024, pubblicata sul BURP n. 44 del 30-5-2024, l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di Buoni servizio per minori per favorire l’accesso a strutture e servizi accreditati nel catalogo regionale.

I requisiti, i tempi e le modalità di partecipazione sono consultabili al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/buoni-servizi-minori-.-al-via-le-domande-da-mercoled%C3%AC-5-giugno-2024

Attraverso il Buono servizio, le famiglie possono richiedere esclusivamente a mezzo domanda online tramite piattaforma web dedicata: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it -, l’accesso ad uno dei servizi rientrante nel territorio comunale ed iscritte al Catalogo telematico Regionale, approvato lo scorso 17/05/2024 con Determinazione n. 428.

I servizi per minori accreditati sono consultabili al seguente link https://www.regione.puglia.it/documents/63821/8607934/DET_428_17_5_2024.pdf/ee48a274-07ac-15b7-19f7-c7bf66127bb9?t=1716272444098

Il referente del nucleo familiare dev’essere in possesso delle credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e di una attestazione ISEE minorenni 2023, non superiore a 20.000 euro, in corso di validità. Si rammenta, inoltre, che la procedura di presentazione della domanda è sempre la stessa dal 2020 e, dunque, che è necessario prima che le famiglie generino un “codice famiglia”, ovvero un’anagrafica del proprio nucleo familiare, e che lo stesso codice risulti in corso di validità, con specifico riferimento all’aggiornamento dei componenti del proprio nucleo familiare come dichiarati nella DSU.

L’avviso prevede due finestre, una per la presentazione e l’altra per l’abbinamento della domanda:

i nuclei familiari potranno presentare la domanda dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno 2024 fino alle ore 12.00 di martedì 2 luglio 2024;

le unità di offerta dovranno abbinare la domanda al posto messo a catalogo ed inoltrare all’Ambito territoriale dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno 2024 fino alle ore 12.00 di venerdì 5 luglio 2024.

Le domande non abbinate ad uno dei servizi su indicati entro i termini previsti decadono.

Per la presentazione delle istanze è possibile rivolgersi ai servizi accreditati.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: recapito telefonico 0883/516743-758, indirizzo mail- [email protected].