Dopo l’ottima stagione a Verona da braccio destro di Sean Sogliano, chiusa con la salvezza dell’Hellas in Serie A, il barlettano Gennaro Delvecchio è pronto per la sua prima esperienza da direttore sportivo in Serie B. Lo attende il Cosenza, fresco di saluti con Gemmi, passato all’Empoli. Trattativa molto avviata. In Calabria Delvecchio, ex responsabile del settore giovanile del Lecce, dovrebbe lavorare con Beppe Ursino, ex ds del Crotone.