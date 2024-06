Il Cav. Michele Grimaldi, primo Presidente provinciale dell’U.N.C.I. BAT, esattamente 2 anni fa, il 7 giugno 2022, dopo aver effettuato un sondaggio tra i 65 soci insigniti che fanno parte dell’UNCI Barletta Andria Trani, relativamente all’intitolazione della Sezione Provinciale a personalità di spicco del panorama nazionale e soprattutto del Territorio ed essendo caduta la scelta, all’unanimità, sul Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Pietro Mennea, inviava una missiva all’Avv. Manuela Olivieri, moglie del Campione Barlettano, con la quale chiedeva di essere autorizzato ad intitolare la Sezione Provinciale UNCI Barletta Andria Trani al “Grande Ufficiale Pietro Paolo Mennea”, onorificenza che Mennea aveva ricevuto “Motu Proprio” dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini all’indomani della conquista della Medaglia d’Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca nel 1980.

La risposta dell’Avv. Olivieri fu celere, cortesissima e del seguente tenore “Gentile Presidente, attraverso la presente, desidero ringraziare Lei ed i Soci dell’U.N.C.I., per aver espresso la volontà di intitolare la Sezione Provinciale di Barletta Andria Trani a mio marito: Pietro Paolo Mennea, che nel 1980 fu insignito della prestigiosa onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica, dal Presidente Sandro Pertini, che, per rendergli questo onore, a causa della giovane età di Pietro, lo insignì “motu proprio”, anche in considerazione del profondo affetto e stima reciproca che legava questi due Uomini così speciali”. E concludeva “Naturalmente non posso che esprimere il mio consenso ed autorizzare questa iniziativa”.

In seguito a tale risposta, la decisione fu rappresentata al Comm. Maurizio Pedrini, all’epoca Presidente Nazionale dell’U.N.C.I., il quale fu oltremodo compiaciuto “A seguito della tua graditissima comunicazione, posso solo esprimere la mia gioia e piena condivisione per la scelta adottata dal Direttivo Provinciale UNCI Barletta Andria Trani, che rende omaggio ad uno straordinario uomo ed eccezionale campione che ho sempre ammirato, esempio di impegno, dedizione, straordinaria integrità morale. Durante la mia intensa attività giornalistica ho avuto modo di conoscere e intervistare grandi campioni dello sport, ma ricorderò per sempre e con immensa emozione il mio incontro con il meraviglioso Pietro. Grazie ancora per questa condivisione e complimenti a tutti voi!”.

E finalmente ieri, 6 giugno, nella splendida cornice della caserma “De Santis”, sede del comando provinciale Barletta Andria Trani della Guardia di Finanza nell’ambito della presentazione ufficiale della speciale moneta da 10 euro che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare al velocista barlettano Pietro Mennea, il Presidente provinciale dell’U.N.C.I. Barletta Andria Trani, Cav. Michele Grimaldi, ha avuto il piacere e l’onore di consegnare all’Avv. Olivieri Mennea il crest dell’Associazione con la nuova intitolazione “UNCI Sezione Provinciale di Barletta Andria Trani Grande Ufficiale Pietro Paolo Mennea”, la foto che ritrae il grande Campione mentre riceve dalle mani del Presidente Pertini l’Onorificenza di Grande Ufficiale ed un graditissimo Albero Genealogico della Famiglia Mennea.