Sono nuovamente dovuti intervenire i vigili del fuoco di Barletta per domare un nuovo incendio di stoppie e sterpaglie che è scoppiato in un terreno privato sito a ridosso della statale 16 Bis all’altezza dell’Uscita Barberini-Patalini. Le fiamme, domate prontamente da due mezzi antincendio, hanno provocato un fumo acre che ha causato difficoltà respiratorie agli abitanti della zona.

Sul posto è intervenuto anche il Sindaco Cannito che ha dato immediatamente disposizione affinché vengano individuati i proprietari dei terreni interessati dall’incendio.

Solo due giorni fa si era consumato un episodio simile in contrada Salinelle.

“Siamo di fronte ad un fenomeno – ha dichiarato il Sindaco – che si ripete in modo allarmante. Esorto ancora una volta i proprietari dei terreni privati a mantenerli puliti da sterpaglie e stoppie in quanto facilmente infiammabili anche a causa delle alte temperature di questo periodo. Come Amministrazione saremo vigili e ci adopereremo con ogni mezzo per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti”.