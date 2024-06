Da oggi al quarto piano della sede del Settore Welfare, Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona del Comune di Barletta, situata in Piazza Aldo Moro n. 16, sarà attivo l’Ufficio di Prossimità del Comune di Barletta che potenzia e consolida lo Sportello di Prossimità già esistente. Come comunicato dalla Regione Puglia, Barletta è il primo Comune della Puglia ad attivare un Ufficio di Prossimità.

All’interno dell’Ufficio di Prossimità, i cittadini potranno ricevere informazioni e supporto gratuiti e avranno la possibilità di depositare atti in modalità telematica per le seguenti procedure:

⦁ tutele e amministrazioni di Sostegno (es: Richiesta nomina Tutore o Amministratore di Sostegno e tutte le istanze che abbiano ad oggetto la tutela, l’AdS ed i minori)

⦁ sub-procedimenti di AdS;

⦁ istanze relative alle tutele;

⦁ sub-procedimenti di tutele;

⦁ istanze relative alle curatele;

⦁ autorizzazioni ex art. 320 e ss. c.c. riguardanti i minori (es. istanze di autorizzazione alla gestione del patrimonio del minore, dell’interdetto, del beneficiario di AdS;

⦁ richiesta di autorizzazione all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per conto di minori, interdetti o beneficiari di AdS);

⦁ atti dello stato civile (formazione, rettifica, attribuzione cognome);

⦁ autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio;

⦁ nomina curatore speciale art. 320 e ss. (minori).

Indirizzi e contatti:

⦁ Ufficio di Prossimità del Comune di Barletta, Settore Welfare, Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona, Piano IV, Piazza Aldo Moro n. 16,

orari di apertura al pubblico:

⦁ martedì dalle 15:30 alle 17:30

⦁ giovedì dalle 15:30 alle 17:30

⦁ venerdì dalle 10:30 alle 12:30

In caso di necessità particolari o urgenze, sarà possibile prendere appuntamento previo accordo con i richiedenti.

Per ogni informazione utile, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

⦁ 0883/516740 (Ufficio di Prossimità del Comune di Barletta)

⦁ 0883/516726 (Segretariato Sociale del Comune di Barletta)

“Ancora una volta Puglia – hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore ai Servizi Sociali Rosaria Mirabello – ci distinguiamo per il sostegno alle fasce in condizione di fragilità sociale della cittadinanza dando loro un’importante assistenza nel complicato approccio alla burocrazia, fornendo un supporto sia informativo che consulenziale ed evitando trasferte in Tribunale a Trani.”