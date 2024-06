Il Settore Welfare, Servizi scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che è possibile inoltrare domanda per l’ammissione al Centro Aperto Polivalente per Minori comunale (C.A.Gi), sito in Piazza XIII Febbraio 1503, per l’anno educativo 2024/2025.

Il Servizio è previsto tra gli interventi dell’Amministrazione Comunale, programmati nel V Piano Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta, e si configura come servizio educativo, ricreativo e sociale, aperto a minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che concorre, con le famiglie, alla crescita e formazione dei minori, costituendosi altresì come strumento di prevenzione e contrasto delle problematiche giovanili.

Il Centro Aperto Polivalente per Minori comunale, operando in stretto collegamento con i servizi d’ambito e con le istituzioni scolastiche, promuove interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi finalizzati a promuovere il benessere della comunità e a prevenire fenomeni di marginalità e disagio.

il Centro Aperto Polivalente per Minori (C.A.Gi) è attivo nel periodo Settembre/Luglio dal lunedì al sabato (escluse le festività), con le seguenti modalità e tempi:

– Laboratori: dal 1° Settembre al 31 Luglio;

– Sostegno pedagogico: dal 1° Ottobre al 30 Maggio;

E’ possibile presentare domanda di accesso per entrambe le tipologie di attività (Laboratori e Supporto pedagogico) oppure per una delle due.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online , dalle ore 9:00 del giorno 13/06/2024 e non oltre il 14/07/2024 alle ore 23:59 , accedendo al sito istituzionale: www.comune.barletta.bt.it nella parte riservata “WELFARE – Servizio Sociale Online” e, a seguire, nella sezione “ Domande Online ”. E’ indispensabile identificarsi tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o utilizzare lo SPID delegato.

Le domande presentate successivamente verranno inserite in un elenco aggiuntivo, in base alla data di presentazione, e costituiranno una lista d’attesa a scorrimento.

Si ricorda, inoltre, che è possibile ricevere un supporto, per la presentazione delle domande on line, attraverso i punti di facilitazione digitale comunali, di seguito riportati:

SERVIZI SOCIALI (terzo piano), Piazza A. Moro, 16 Tel. 0883/516734, Mail. [email protected] ;

URP (Palazzo di città, piano terra), Corso Vittorio Emanuele II, 94, Tel. 3792866989 Mail. [email protected] ;

POLO DELLA LEGALITÀ (lato giudice di pace – piano terra), Via Zanardelli, 3, Tel. 0883/300368 Mail. [email protected]

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti del Segretariato Sociale:

telefono: 0883.516743-0883.516758-0883.516726 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

e-mail: [email protected]