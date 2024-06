Il Settore Welfare, Servizi Scolastici ed altri Servizi alla persona rende noto che, a partire dal 15 giugno, è possibile presentare istanza per l’accesso al Servizio di Telefonia Sociale gratuito per anziani.

I beneficiari ammessi al Servizio riceveranno in dotazione, in comodato gratuito, un apparecchio segnalatore delle condizioni di allarme, uno per nucleo familiare, anche in presenza di più persone disabili e/o anziane.

I destinatari del Servizio sono i cittadini del Comune di Barletta in possesso di un ISEE inferiore a € 30.000 e che abbiano compiuto:

il sessantesimo anno di età, si trovino in condizione di disabilità certificata dagli uffici competenti e che siano anagraficamente soli e/o residenti con altri parenti disabili e/o anziani;

il sessantacinquesimo anno di età e si trovino in una situazione di particolare fragilità, di disagio ambientale e socio-economico e/o in precarie condizioni di salute, certificate dal medico e/o dalle Commissioni sanitarie, i quali devono indicare le patologie che giustificano la richiesta di accesso al

Per accedere alle prestazioni del Servizio è necessario presentare istanza presso lo sportello del Segretariato Sociale Comunale, sito in piazza Aldo Moro n. 16, quarto piano, allegando:

copia del documento d’identità del beneficiario in corso di validità;

(eventuale) copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente se diverso dal beneficiario;

copia dell’attestazione ISEE del beneficiario;

copia della certificazione medica attestanti la disabilità e/o le patologie che giustificano l’accesso al

L’ammissione al Servizio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza di n. 40 posti disponibili. Superati i posti disponibili, si provvederà a formulare una lista d’attesa in ordine cronologico di presentazione delle istanze, il cui scorrimento avverrà a seguito di rinuncia e/o decesso di un beneficiario.

Per informazioni contattare il Segretariato Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti numeri: 0883516726 – 0883516743.