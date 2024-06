A Barletta è stata riaperta sabato 15 giugno alla fruizione dei bambini l’area giochi di Piazza Federico di Svevia.

In mattinata, infatti, sono terminati i lavori straordinari finalizzati al ripristino della pavimentazione in masselli autobloccanti, della pavimentazione antitrauma e delle pedate in pietra, che con il tempo risultavano usurate, con il recupero della illuminazione radente nel perimetro della piazza.

Il sindaco Cannito ha commentato: “Ora l’intera piazza, in particolare della zona giochi tanto frequentata dai nostri bambini, è pienamente utilizzabile dai barlettani di ogni età. Invito tutti ad averne cura e rispetto in quanto bene pubblico evitando tutti quegli atteggiamenti incivili che possano danneggiarla e comprometterne l’utilizzo”.