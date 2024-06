Giancarlo Favarin sarà il nuovo allenatore del Barletta. Il tecnico pisano, con trascorsi importanti ad Andria, Lucca e Matera tra le tante, reduce dall’esperienza terminata anticipatamente con il Livorno, succederà a Salvatore Ciullo sulla panchina biancorossa. Come si evince dalla foto, Favarin era presente oggi pomeriggio a Barletta per incontrare il presidente Marco Arturo Romano e il suo staff. Intesa raggiunta tra le parti dopo il summit odierno, con la società che ha deciso di affidare le redini della squadra a una guida esperta e che in Puglia ha ottenuto una promozione in Serie C con la Fidelis Andria nella stagione 2014/2015.

Giornata di incontri anche per quanto riguarda la direzione tecnica: in tal senso le strade portano a Bartolo Lorusso, che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2016/2017. Il dirigente barese, che ha da poco terminato la sua esperienza a Canosa, è stato scelto come nuovo direttore tecnico e sarà affiancato da Daniele De Vezze, ex giocatore con trascorsi importanti in Serie A e che ha anch’egli incontrato Romano e Favarin presso lo stadio ”Puttilli”, trovando l’intesa come nuovo club manager. Attesa ufficialità nelle prossime ore.

A cura di Giacomo Colaprice