Un altro brillante riscontro per gli atleti della Fitsport Italia, con medaglie d’oro nazionali che valgono anche le qualificazioni ai mondiali. Questa volta non si tratta di taekwondo ma di kick boxing. I risultati delle finali nazionali del circuito Wtka di kick boxing, hanno portato ben 16 medaglie conquistate dagli atleti della Bat. Le gare svolte nel Palazzetto dello sport di Velletri hanno portato a 7 medaglie d’oro, 8 medaglie d’argento e 1 di bronzo. Cinque atleti saliti sul gradino più alto del podio nazionale verranno convocati ai campionati mondiali, che si terranno a Massa Carrara a fine ottobre. Grande gioia per gli atleti tesserati con Rea Sport di Canosa, Adriano Lisanti (due ori nel light contact e kick boxing) e Sofia Bonasia (oro nel light contact). Altrettanta soddisfazione per i tre atleti della Federico II di Barletta, Ivan Ilgrande (2 ori nel light contact e kick boxing), Ruggero Dagnello (oro nel light contact), Antonio Guglielmi (oro nel light contact e un bronzo).

Le altre medaglie d’argento sono state conquistate da Ferdinando Pistillo e Daniele Palermo della Rea Sport di Canosa, mentre per la Federico II di Barletta sono saliti sul podio Gianmarco Areste, Luigi Messinese e Andrea Dagnello.

“Abbiamo dei ragazzi che si stanno mettendo in vetrina nelle varie arti marziali – spiega il presidente di Fitsport Italia, Ruggero Lanotte -. Anche nella disciplina del kick boxing gli atleti della Bat hanno lasciato il segno ai campionati italiani, meritandosi anche la convocazione ai mondiali. Risultati importanti nelle gare, ma anche nell’organizzazione degli eventi. In questo periodo intenso dell’anno, siamo andati anche in Corea per prendere parte ad un incontro con la Federazione mondiale di Taekwondo Itf. Bisognava relazionare sulla situazione della preparazione dei Campionati mondiali di Jesolo ad ottobre 2025, che ci vedranno organizzatori come Fitsport Italia. Siamo sicuri di ripetere il successo dei Campionati Europei organizzati sempre da noi a Jesolo nel 2023”.