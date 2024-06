Evento straordinario al Politeama Paolillo martedì 25 giugno dedicato al 45° anniversario di “Lupin III – La Pietra della Saggezza”. In occasione dello speciale compleanno del primo lungometraggio uscito nelle sale italiane con la tecnica “Animevision” e firmato dal regista Soji Yoshikawa, ecco la proiezione della versione restaurata in 4K con lo storico doppiaggio del 1979 con cui fu presentato all’epoca e con la mitica sigla originale Planet O, scritta da Norbert Cohen e composta da Farouk Safi e Sharon Woods, cantata in inglese da Daisy Daze and the Bumble Bees.

Sceneggiato dal Monkey Punch (autore dei fumetti da cui è tratto il film), da Atsushi Yamatoya e dallo stesso regista Soji Yoshikawa, “Lupin III – La Pietra della Saggezza” costituisce il debutto sul grande schermo del ladro gentiluomo più ricercato, irriverente, geniale e incorreggibile della storia dell’animazione giapponese. La trama prende il via con l’ispettore Zenigata informato del fatto che il suo acerrimo nemico Lupin III è stato giustiziato. Nel frattempo, anche Lupin apprende la notizia. Così quando entrambi si recano in Transilvania per indagare, si accorgono che il defunto è un sosia perfetto del famoso ladro. La vicenda si sposta poi in Egitto dove Lupin ruba dalla piramide di un faraone una misteriosa pietra, detta la “Pietra del Saggio”, la porta con sé a Parigi districandosi in una serie di strabilianti e godibili avventure.

Mini poster del film per gli spettatori della Multisala Paolillo, per ricordare la particolare ricorrenza. La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Radio Deejay, MYmovies.it, Lucca Comics&Games e ANIME GENERATION.