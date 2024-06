Dimenticata da tutti, abbandonata e in stato di degrado. Così si presenta da giorni l’unica fontana presenta nel borgo di Montaltino, frazione di Barletta. Il canale di scolo otturato provoca la presenza di acqua stagnante. Come ci segnala un lettore, la mancata manutenzione ha provocato la presenza di una melma maleodorante che non rende onore all’area. Una cartolina sicuramente censurabile.