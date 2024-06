“La sicurezza dei cittadini è per noi una priorità e con l’installazione di un numero sempre maggiore di telecamere di sorveglianza siamo certi di aver elevato il livello di vigilanza, prevenzione e contrasto dei reati che si verificano nel territorio cittadino”.

Lo ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito annunciando la consegna del cantiere per l’installazione di 24 telecamere di ultimissima generazione nella Zona 167 e più precisamente presso:

⦁ Rotatoria Falcone e Borsellino.

⦁ Rotatoria Via Chinnici/Via Falcone e Borsellino.

⦁ Via Paolo Ricci /Piazza Caduti del Lavoro.

⦁ Via Paolo Ricci/ rotatoria Via Leonardo da Vinci.

⦁ Via Lattanzio/rotatoria Via Leonardo da Vinci.

⦁ Rotatoria Via Romanelli /Via Dibari.

⦁ Rotatoria Via delle Belle Arti/Via Barberini.

⦁ Rotatoria Via degli Ulivi/Via delle Querce.

⦁ Via degli Ulivi/Via dei Salici.

⦁ Via Madonna della Croce /rotatoria Via Minervino.

⦁ Via Canosa/ Via Izzi.”

Si tratta di 6 telecamere per il riconoscimento delle targhe automobilistiche e 18 telecamere DOME con potenza 8 megapixel.

La consegna del cantiere alla ditta CVS srl di Modugno è avvenuta lo scorso 17 Giugno. Il costo dei lavori è di €250.000.

Considerato che, per effettuare l’inserimento della fibra corazzata

si prevedono scavi per la lunghezza di 4,2 chilometri, chiedo come sempre a tutti i cittadini la solita e civile pazienza e collaborazione di fronte ai disagi che si potrebbero creare al traffico veicolare nelle zone interessate. Vale la pena sopportare questi disagi per contrastare la criminalità e gli atti vandalici ”.