Il Cimitero comunale continua ad essere al centro dell’attenzione dell’attività amministrativa.

Considerando il fabbisogno saranno, infatti, realizzati 350 nuovi ossari i cui lavori sono stati consegnati alla ditta Griner Costruzioni di Andria vincitrice dell’appalto per un costo complessivo di €182.218.

Si andranno così ad aggiungere ai 420 già completati recentemente.

“Ci stiamo impegnando molto – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti – per far fronte alle necessità dei cittadini. Per questa Amministrazione il rispetto verso il luogo sacro, verso i defunti e e verso coloro che vi si recano per onorarli è una priorità morale inderogabile.

Questi lavori si aggiungono a quelli realizzati negli ultimi anni e ancora in corso riguardanti la impermeabilizzazione dei colombari, la sistemazione delle lastre lapidee oltre alla messa in sicurezza del cimitero degli Slavi e la installazione delle ultime scale mancanti fino a coprire l’intera esigenza così come manifestata dai cittadini.”