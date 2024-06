Dalle ore 20,00 di oggi, mercoledì 26 giugno fino alle ore 8,00 di domani, giovedì 27, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata dalle 00,00 alle 24,00 sul Lungomare Pietro Paolo Mennea. Il provvedimento emesso dall’Ufficio Tecnico del Traffico riguarda il tratto compreso tra Via delle Capitanerie di Porto ad ingresso del parcheggio comunale (in corrispondenza della barriera automatizzata) fino a via San Samuele. L’ordinanza si è resa necessaria per permettere alla Società Acquedotto Pugliese di eseguire degli interventi finalizzati al risanamento degli scarichi sulla Litoranea di Ponente.