“Avete mangiato? Avete bevuto? Vi siete divertiti? Avete fatto l’amore? Bene, sono contento per voi! Adesso vi prego di portare a casa e differenziare correttamente le vostre bottiglie di birra, le lattine di bibite frizzanti o ipocaloriche, i contenitori di pizze, focacce e panzerotti, gli involucri di plastica delle patatine, delle monoporzioni di maionese, senape e ketchup e, non ultimi, i profilattici usati. Ripulite e lasciate in ordine le spiagge, le litoranee, vie e piazze”.

Il sindaco di Barletta Mino Cannito invita ancora una volta i cittadini a rispettare le regole del decoro e della civiltà.

“Vedere nei luoghi pubblici, dove solitamente si trascorre il tempo libero, un tappeto di rifiuti e i cestini, che dovrebbero contenere soltanto carta, sovraccarichi di spazzatura di ogni genere e proprio per questo adoperati in modo inappropriato è uno spettacolo disgustoso.

Non credo che nelle vostre abitazioni lasciate il medesimo disordine su tavola e pavimento. Così come ripulite e lasciate ordine a casa vostra dovete agire nei luoghi pubblici.

E vi chiedo ancora – conclude Cannito – che i rifiuti dovete portarli con voi e differenziarli evitando, come ho recentemente sottolineato, il conto salatissimo, per le casse comunali, della extra immondizia da raccogliere. Tenere pulita la città non è solo compito della Bar.S.A.”.