Procede con successo il corso di guida sicura per i dipendenti Bar.S.A. S.p.A. responsabili della guida dei vari mezzi in dotazione all’azienda: un evento di formazione inusuale quanto indispensabile per la massima sicurezza di tutti.

Ottima risposta da parte di tutti gli operatori coinvolti in un’attività, svoltasi a Margherita di Savoia in un apposito centro formativo, che punta alla sicurezza e alla consapevolezza, mediante lezioni frontali teoriche da parte di docenti qualificati nonché lezioni pratiche di guida.

«I nostri operatori svolgono un lavoro prezioso sempre in giro per la città. Tantissimi di loro si pongono alla guida di mezzi anche pesanti con la diligenza del buon padre di famiglia ma riteniamo sia compito di un’azienda virtuosa come Bar.S.A. S.p.A. di continuare a formare incessantemente anche su questo aspetto». Così commenta il presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alfonso Maria Mangione, presente durante i lavori a fianco degli operatori.

«Normalmente l’aspetto della “guida” viene messo in secondo piano, o considerato qualcosa di “statico” nella formazione e capacità del lavoratore – precisa Mangione – ma quando si tratta di sicurezza possiamo e dobbiamo fare di più. In tal senso abbiamo rivolto questi sforzi anche sviluppando questo progetto fuori da una formazione più “ordinaria”. Vedere una risposta così sentita e proattiva da parte di tutti i convenuti convince che la direzione è quella giusta, sempre a totale vantaggio dei cittadini di Barletta».