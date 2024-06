Con recente ordinanza è stato disposto il trasferimento della fermata degli autobus adibiti al trasporto pubblico collettivo da piazza Conteduca a via Vittorio Veneto dove, vicino alla stazione della Bari Nord, sono stati predisposti stalli di sosta. È stato disposto altresì agli stessi il divieto di percorrenza lungo via Canosa, via Imbriani e via Diaz. La suddetta ordinanza è stata notificata alle ditte Topputo, Bruno Bus, Bucci & Tarantini, Manieri Lines.

Finalmente questi autobus non passeranno più da via Canosa per immettersi su via Imbriani, poi svoltare in via Diaz e recarsi verso Piazza Conteduca. Si pone così fine, dopo molti anni, ad una situazione di congestione del traffico veicolare convergente sulle medesime vie.

Tutto questo determinerà una diminuzione degli impatti acustici e dell’inquinamento, oltre a risolvere la situazione conflittuale che regolarmente si creava tra gli automobilisti a causa dell’ingorgo determinato dagli autobus per la difficoltà di svoltare in via Diaz.

Dal 1° luglio gli utenti del servizio bus potranno raggiungere la nuova fermata in via Veneto sia da piazza Conteduca che da viale Marconi, attraverso l’asse pedonale attrezzato quale collegamento con via Veneto.

Si tratta di un altro importante traguardo che questa Amministrazione ha fortemente voluto raggiungere a sostegno della viabilità e della qualità della vita per il bene della nostra città.