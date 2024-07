È il dott. Nicola Petrarota, già dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Bonomo di Andria, il nuovo dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Senologica della mammella dell’Asl Bt, ubicata all’ospedale Dimiccoli di Barletta, ma che prende in carico le esigenze chirurgiche di tutta la Asl.

Dirigente medico dal 2010 al 2012 presso il reparto di Chirurgia Generale a Canosa di Puglia, dal 2012 al 2017 presso il reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sempre a Canosa di Puglia, quindi dal 2017 dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Andria, il dott. Petrarota ha eseguito numerosi interventi chirurgici in qualità di 1° operatore e come aiuto chirurgo, sia in elezione che in urgenza, riguardanti diversi campi di interesse, tra cui interventi per neoplasia mammaria, chirurgia colo-rettale, patologia di parete addominale, chirurgia laparoscopica.

Negli ultimi anni ha eseguito circa 200 interventi chirurgici annui in Day Service in qualità di 1° operatore e circa 100 interventi chirurgici annui presso la Chirurgia Generale di Andria. Per la Chirurgia Senologica Oncologica ha eseguito 237 interventi chirurgici negli ultimi 6 anni.

“La nostra attività – spiega il responsabile dell’UOSVD di Chirurgia Senologica della mammella dell’Asl Bt – è strettamente legata a quella della Breast Unit e del Centro Screening per la prevenzione ed il contrasto ai tumori della mammella. L’Unità operativa di Chirurgia della Mammella, infatti, è tra i servizi che compongono il gruppo multidisciplinare della Breast Unit della Asl Bt e che si occupa della gestione dei tumori della mammella, dalla diagnosi alla cura e al follow up. A breve, inoltre, saranno anche attivati gli ambulatori specialistici di chirurgia senologica a Barletta, Trani e Bisceglie mentre è già operativo l’ambulatorio presso il Bonomo di Andria”.

L’Unità Operativa di Chirurgia Senologica della mammella dell’Asl Bt si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie mammarie neoplastiche. Svolge la propria attività clinica con un approccio multidisciplinare, garantendo alle pazienti percorsi diagnostici e terapeutici integrati e personalizzati.

“Siamo in grado – conclude Petrarota – di intervenire con una vasta gamma di opzioni terapeutiche, con interventi non mutilanti, ma anche con possibilità di protesi e di lipofilling, in quanto siamo in grado di eseguire tutti i tipi di interventi necessari. L’individuazione precoce di patologie tumorali è fondamentale ed è per questo che è di primaria importanza la prevenzione e la collaborazione multidisciplinare che avviene attraverso la Breast Unit e l’organizzazione territoriale di screening senologico”.

“Stiamo dando un nuovo importante impulso alla gestione del tumore della mammella – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – l’adesione allo screening della mammella è molto buona e ci consente di fare diagnosi precoce anche grazie all’utilizzo di mammografi di ultima generazione sul territorio. Il potenziamento della chirurgia senologica che si avvale di chirurghi esperti e che hanno sviluppato una competenza specifica, ci consente di intervenire efficacemente in tempi rapidi. L’ottima organizzazione della Breast Unit e l’apporto che arriva da tutte le unità operative coinvolte, ci consente di rispettare i tempi di trattamento che possono essere la chemioterapia o la radioterapia, di fare riabilitazione e di seguire le fasi di controllo successive”.